Спека в Україні буде однією з найсильніших в Європі – синоптик

У перші літні вихідні, 1 і 2 червня, в Україні очікуються "атмосферні стрибки" і якась "какофонія" з дощами.

Про це пише у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її даними, літо в Україні у більшості областей розпочнеться за умов +24+30 градусів. На Заході трохи нижче - +20+25.

На півдні, сході та у більшості центральних областей +28+33 градуси, подекуди очікується до +33+35 градусів.

"Взагалі, в суботу-неділю найспекотнішими в Європі будуть Україна, Іспанія та Португалія", - повідомляє синоптик.

Стосовно дощів, за її словами, то "тут взагалі якась какофонія".

За інформацією Діденко, атмосферні фронти далекого північного циклону та деякі фронти поменше зумовлять дощі з грозами вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина-Сумщина-Харківщина.

"Уважно! Грози можуть супроводжуватися шквалом та градом!" – попереджає синоптик.

Згідно з її прогнозом, захід також отримає свою чергову порцію вологи, проте 1-2 червня опади тут перериватимуться сонячними проясненнями, така ж ситуація буде на Одещині - лише локальні дощі та грози.

"Ну, а все що поза цією дощовою територією - сухо та спекотно. Південь, схід та значна частина центру", - каже Діденко.

У Києві, за її словами, вихідними атмосфера весь час торкатиметься вологої сусідньої смуги, тому в столиці ймовірність дощу є, проте без тривалих злив.

Температура повітря в Києві становитиме "практично ідеальні для уїк-енду +25+28 градусів".