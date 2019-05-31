Жара в Украине будет одной из сильнейших в Европе – синоптик

В первые летние выходные, 1 и 2 июня, в Украине ожидаются "атмосферные скачки" и какая-то "какофония" с дождями.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, лето в Украине в большинстве областей начнется в условиях + 24 + 30 градусов. На Западе чуть ниже - + 20 + 25.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей + 28 + 33 градуса, местами ожидается до + 33 + 35 градусов.

"Вообще, в субботу-воскресенье самыми жаркими в Европе будут Украина, Испания и Португалия", - сообщает синоптик.

Относительно дождей, по ее словам, то "здесь вообще какая-то какофония".

По информации Диденко, атмосферные фронты далекого северного циклона и некоторые фронты поменьше обусловят дожди с грозами вдоль полосы Виннитчина-Черкасчина-Полтавщина-Сумщина-Харьковщина.

"Внимание! Грозы могут сопровождаться шквалом и градом!" - предупреждает синоптик.

Согласно ее прогнозу, запад также получит свою очередную порцию влаги, однако 1-2 июня осадки здесь будут прерываться солнечными прояснениями, такая же ситуация в Одесской области - лишь локальные дожди и грозы.

"Ну, а все что за этой дождевой территорией - сухо и жарко. Юг, восток и значительная часть центра", - говорит Диденко.

В Киеве, по ее словам, на выходных атмосфера все время будет касаться влажной соседней полосы, поэтому в столице вероятность дождя есть, но без длительных ливней.

Температура воздуха в Киеве составит "практически идеальные для уик-энда + 25 + 28 градусов".