В Адміністрації президента відхрестилися від заяв партнера Зеленського про мову

В Адміністрації президента Володимира Зеленського кажуть, що не поділяють думки співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра, яку напередодні висловив в інтерв'ю "Детектор Медіа".

Про це йдеться у відповіді прес-служби АП на запит BBC News Україна.

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента", – заявили у прес-службі.

Також наголосили, що пан Шефір не є посадовцем Адміністрації президента чи членом партії "Слуга народу", – так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", - уточнили АП.

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