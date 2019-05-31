В Адміністрації президента відхрестилися від заяв партнера Зеленського про мову

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П'ятниця, 31 травня 2019, 13:14
Адміністрація президента

В Адміністрації президента Володимира Зеленського кажуть, що не поділяють думки співвласника студії "Квартал 95" Бориса Шефіра, яку напередодні висловив в інтерв'ю "Детектор Медіа".

Про це йдеться у відповіді прес-служби АП на запит BBC News Україна.

"Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента", – заявили у прес-службі.

Також наголосили, що пан Шефір не є посадовцем Адміністрації президента чи членом партії "Слуга народу", – так само як не є ані штатним, ані позаштатним радником президента.

"З часу вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", - уточнили АП.

Нагадаємо:

  • Співвласник "Кварталу 95" Борис Шефір, співавтор передвиборної програми президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Детектор медіа висловив думку, що попередня влада була зацікавлена ​​у війні, з президентом РФ можна домовитися, мовні квоти треба міняти, а закон про мову скасувати.
  • У Верховній Раді та уряді гнівно відреагували на слова Шефіра про необхідність скасування закону про статус української мови.
  • "Я хочу сказати від імені Верховної ради і уряду, український народ цього вам не дозволить. Земля під вами буде горіти. Ми не дозволимо ні відмінити закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію", - сказав спікер Ради Андрій Парубій.

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Теми: Зеленський мова


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