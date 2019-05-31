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В Администрации президента открестились от заявлений партнера Зеленского о языке

Пятница, 31 мая 2019, 13:14
В Администрации президента открестились от заявлений партнера Зеленского о языке
Администрация президента

В Администрации президента Владимира Зеленского говорят, что не разделяют мнения совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которое тот высказал в интервью "Детектор Медиа".

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Украина.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе.

Также отметили, что господин Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа", - так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в АП.

Напомним:

  • Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Владимира Зеленского в интервью "Детектор медиа" высказал мнение, что предыдущая власть была заинтересована в войне, что с президентом РФ можно договориться, языковые квоты надо менять, а закон о языке отменить. 
  • В Верховной Раде и правительстве гневно отреагировали на слова Шефира о необходимости отмены закона о статусе украинского языка.
  • "Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства, украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть. Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию", - сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Темы: Зеленскийязык
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