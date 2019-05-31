В Администрации президента открестились от заявлений партнера Зеленского о языке

В Администрации президента Владимира Зеленского говорят, что не разделяют мнения совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которое тот высказал в интервью "Детектор Медиа".

Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос BBC News Украина.

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации президента", - заявили в пресс-службе.

Также отметили, что господин Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа", - так же как не является ни штатным, ни внештатным советником президента.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в АП.

Напомним: