Знайдено масові захоронення жертв НКВС

На території колишньої тюрми у місті Дубно Рівненської області знайшли 19 людських останків на місці поховання понад 400 в’язнів, які були жорстоко вбиті Народним комісаріатом внутрішніх справ наприкінці червня 1941 року, перед приходом у місто німецьких військ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що страшну знахідку виявили неподалік від тюремної стіни, в одній із виритих ям. Серед людських останків: троє жінок, решта – чоловіки. У чотирьох осіб видно кульові поранення в голову. За попередніми оцінками експертів, у жертв цілились не впритул.

фото: радіо свобода

За словами антрополога Інституту археології Національної академії наук Ольги Мінейко, розташування тіл акуратне, що свідчить про те, що їх не кидали поспіхом і хаотично в ями.

"Людські останки, які ми виявили, із зігнутими руками і ногами, що свідчить про термін здійснення поховання до 3 днів після розстрілу", - розповідає вона.

Згідно з даними вчених, що ведуть розкопки, захоронення розстріляних в’язнів проводили німецькі солдати, які прийшли в тюрму після відступу НКВС.

фото: радіо свобода

В одному з німецьких архівних документів йдеться про те, що органи НКВС розстріляли у Дубенській тюрмі 400 етнічних німців і українців.

"Скільки людей було захоронено у ямах колишнього тюремного подвір’я, стане відомо після проведення пошукових робіт, які розпочались у березні цього року. На сьогодні невідомо національності жертв. Згідно з документами і спогадами, це були українці і етнічні німці", - йдеться в матеріалі.

Як відомо, 22-23 червня 1941 року масові розстріли політичних в’язнів у тюрмах НКВС розпочались на теренах Західної України, потім по всій Україні.

За інформацією Українського інституту національної пам’яті, протягом двох тижнів перед наступом німецьких військ радянська влада вбила близько 22 тисячі людей, яких переслідувала за національну свідомість і політичні переконання. Їх розстріляли у зв’язку з початком війни з Німеччиною.