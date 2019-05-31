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Найдены массовые захоронения жертв НКВД

Пятница, 31 мая 2019, 13:48

На территории бывшей тюрьмы в городе Дубно Ровенской области нашли 19 человеческих останков на месте захоронения более 400 заключенных, которые были жестоко убиты Народным комиссариатом внутренних дел в конце июня 1941 года, перед приходом в город немецких войск.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что страшную находку обнаружили неподалеку от тюремной стены, в одной из вырытых ям. Среди человеческих останков: три женщины, остальные - мужчины. У четырех человек видны пулевые ранения в голову. По предварительным оценкам экспертов, в жертв целились не в упор.

 
фото: радио свобода

По словам антрополога Института археологии Национальной академии наук Ольги Минейко, расположение тел аккуратное, что свидетельствует о том, что их не бросали в спешке и хаотично в ямы.

"Человеческие останки, которые мы обнаружили, с согнутыми руками и ногами, что свидетельствует о сроке осуществления захоронения до 3 дней после расстрела", - рассказывает она.

Согласно данным ученых, ведущих раскопки, захоронения расстрелянных узников проводили немецкие солдаты, пришедшие в тюрьму после отступления НКВД.

 
фото: радио свобода

В одном из немецких архивных документов говорится, что органы НКВД расстреляли в Дубненской тюрьме 400 этнических немцев и украинцев.

"Сколько людей было захоронено в ямах бывшего тюремного двора, станет известно после проведения поисковых работ, которые начались в марте этого года. На сегодня не неизвестна национальности жертв. Согласно документам и воспоминаниям, это были украинцы и этнические немцы", - говорится в материале.

Как известно, 22-23 июня 1941 массовые расстрелы политических заключенных в тюрьмах НКВД начались на западе, а потом и по всей Украине.

По информации Украинского института национальной памяти в течение двух недель перед наступлением немецких войск советская власть убила около 22 тысяч людей, которых преследовала за национализм и политические убеждения. Их расстреляли в связи с началом войны с Германией.

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Темы: Ровенская областьчрезвычайное происшествиеистория
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