В Будапешті анонсували "угорську культурну експансію" на Закарпатті

Уряд Угорщини виділить 2,5 мільярди форинтів (понад 7,5 млн євро) на широкомасштабну програму підтримки угорської культури на Закарпатті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mukachevo.net.

Про запуск програми на прес-конференції в Будапешті оголосив Іштван Грежа, уповноважений угорського міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.

За його словами, програма буде спрямована на оновлення будівель культурної спадщини, а також впровадження театрально-музичних програм. Грежа назвав це "угорською культурною експансією".

"На Закарпаття ми плануємо привозити великі імпрези та вистави лише найвищого художнього рівня, що часто є неможливим у непристосованих та давно забутих гігантських будинках культури", - зазначив Грежа.

Першим етапом цієї програми є реконструкція Угорського національного театру в Берегові, де вже цієї осені розміститься також культурний центр імені Шарі Федак. За словами Грежі, далі розпочнеться підтримка закладів культури по всьому Закарпаттю.

Основна частина реалізації програми розпочнеться у 2020 році і триватиме ще два роки.

Грежа також зазначив, що всі народи Закарпаття також зможуть показати угорцям, наскільки багатогранною є їхня культура. І додав: "Якщо ця модель на Закарпатті запрацює, то вона буде поширюватися і на інші закордонні угорські громади".

За його словами, угорський уряд готовий підтримати не лише закарпатських угорців, а також представників усіх національностей Закарпаття, відповідно до їхніх пропозицій, що попередньо будуть схвалені урядом Угорщини.