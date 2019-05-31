В Будапеште анонсировали "венгерскую культурную экспансию" на Закарпатье

Правительство Венгрии выделит 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры Закарпатья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mukachevo.net.

О запуске программы на пресс-конференции в Будапеште объявил Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

По его словам, программа будет направлена ​​на обновление зданий культурного наследия, а также внедрение театрально-музыкальных программ. Грежа назвал это "венгерской культурной экспансией".

"На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", – отметил Грежа.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.

Грежа также отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранной является их культура. И добавил: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".

По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья, в соответствии с их предложения, которые предварительно будут одобрены правительством Венгрии.