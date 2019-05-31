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В Будапеште анонсировали "венгерскую культурную экспансию" на Закарпатье

Пятница, 31 мая 2019, 14:01

Правительство Венгрии выделит 2,5 миллиарда форинтов (более 7,5 млн евро) на широкомасштабную программу поддержки венгерской культуры Закарпатья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mukachevo.net.

О запуске программы на пресс-конференции в Будапеште объявил Иштван Грежа, уполномоченный венгерского министра, ответственный за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

По его словам, программа будет направлена ​​на обновление зданий культурного наследия, а также внедрение театрально-музыкальных программ. Грежа назвал это "венгерской культурной экспансией".

"На Закарпатье мы планируем привозить большие импрезы и спектакли только высокого художественного уровня, что часто невозможно в неприспособленных и давно забытых гигантских домах культуры", – отметил Грежа.

Первым этапом этой программы является реконструкция Венгерского национального театра в Берегово, где уже этой осенью разместится также культурный центр имени Шари Федак. По словам Грежи, дальше начнется поддержка учреждений культуры по всему Закарпатью.

Основная часть реализации программы начнется в 2020 году и продлится еще два года.

Грежа также отметил, что все народы Закарпатья также смогут показать венграм, насколько многогранной является их культура. И добавил: "Если эта модель на Закарпатье заработает, то она будет распространяться и на другие зарубежные венгерские общины".

По его словам, венгерское правительство готово поддержать не только закарпатских венгров, а также представителей всех национальностей Закарпатья, в соответствии с их предложения, которые предварительно будут одобрены правительством Венгрии.

Темы: Венгрия
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