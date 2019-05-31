Зеленський відсторонив голову РДА, якого спіймали на хабарі
Президент Володимир Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука від посади голови Коростенської райдержадміністрації Житомирської області.
Про це йдеться у розпорядженні №56/2019-рп від 31 травня.
"Відповідно до ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити Дмитрука Сергія Васильовича від посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в розпорядженні.
Ч. 3 ст. 154 КПК передбачає відсторонення від посади осіб, що призначаються президентом України, на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством.
Як повідомляла прес-служба Нацполіції, 23 квітня правоохоронці затримали голову та начальника відділу Коростенської РДА під час отримання хабара.
"Посадовці вимагали 1 500 доларів за виділення двох земельних ділянок. Кошти отримували у два етапи, що і було зафіксовано правоохоронцями", - повідомляла поліція.
Дмитрука і його підлеглого затримали під час отримання та розподілу другої частини хабара у 800 доларів.
За фактом вимагання службовцем хабара відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 ККУ.
26 квітня Печерський районний суд Києва обом затриманим обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
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