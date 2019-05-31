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Зеленский отстранил председателя РГА, которого поймали на взятке

Пятница, 31 мая 2019, 15:36

Президент Владимир Зеленский отстранил Сергея Дмитрука от должности председателя Коростенской райгосадминистрации Житомирской области.

Об этом говорится в распоряжении №56/2019-рп от 31 мая.

"Согласно ч. 3 ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины отстранить Дмитрука Сергея Васильевича от должности председателя Коростенской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в распоряжении.

Ч. 3 ст. 154 УПК предусматривает отстранение от должности лиц, назначаемых президентом Украины, на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством.

Как сообщала пресс-служба Нацполиции, 23 апреля правоохранители задержали председателя и начальника отдела Коростенской РГА во время получения взятки. 

 

"Чиновники требовали 1500 долларов за выделение двух земельных участков. Средства получали в два этапа, что было зафиксировано правоохранительными органами", - сообщала полиция.

Дмитрука и его подчиненного задержали во время получения и распределения второй части взятки в 800 долларов.

По факту вымогательства служащим взятки открыли уголовное производство ч. 3 ст. 368 УК.

26 апреля Печерский районный суд Киева обоим задержанным избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Украинская правда
Темы: Зеленскийместная властьвзятка
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