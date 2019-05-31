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Глава МЗС Польщі розповів про відмінності та схожість між Порошенком і Зеленським

П'ятниця, 31 травня 2019, 15:51

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович переконаний, що Зеленський збереже прозахідний зовнішньополітичний курс України.

Про це він заявив після зустрічі із Зеленським у п’ятницю в Києві, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Чапутович наголосив, що має нещодавній досвід спілкування і з чинним, і з минулим президентом України. "За останні 6 місяців я двічі бачився із президентом Порошенком та двічі президентом Зеленським", - нагадав він.

"У них різний стиль поведінки. Звичайно, вони відрізняються фізично. Але політика лишається тією ж – з проєвропейська політика, вони обидва прагнуть поліпшити рівень життя українців, а також розв’язати конфлікт на Донбасі", - міністр.

Чапутович окремо наголосив, що він впевнений у орієнтації Зеленського на Захід. "Головний напрямок міжнародної політики безумовно лишатиметься тим самим – проєвропейським, прозахідним", - заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше глава МЗС Швеції також зазначила лише зовнішню відмінність президентів, при чому їй сподобався неформальний стиль одягу Зеленського.

Теми: ПольщаЗеленський
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