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Глава МИД Польши рассказал о различиях и сходстве между Порошенко и Зеленским

Пятница, 31 мая 2019, 15:51

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович убежден, что Зеленский сохранит прозападный внешнеполитический курс Украины.

Об этом он заявил после встречи с Зеленским в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Чапутович подчеркнул, что имеет недавний опыт общения и с действующим, и с прошлым президентом Украины. "За последние шесть месяцев я дважды виделся с президентом Порошенко и дважды президентом Зеленским", - напомнил он.

"У них разный стиль поведения. Конечно, они отличаются физически. Но политика остается той же - с проевропейская политика, они оба стремятся улучшить уровень жизни украинский, а также разрешить конфликт на Донбассе", - министр.

Чапутович отдельно подчеркнул, что он уверен в ориентации Зеленского на Запад. "Главное направление международной политики безусловно останется прежним - проевропейским, прозападным", - заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", ранее глава МИД Швеции также отметила лишь внешнее различие президентов, причем ей понравился неформальный стиль одежды Зеленского.

Темы: ПольшаЗеленский
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