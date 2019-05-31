Українка Цуренко витримала дводенний тенісний трилер і перемогла

Українська тенісистка Леся Цуренко у запеклі боротьбі пройшла до третього кола престижного турніру Ролан Ґаррос, що проходить зараз у Франції.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією видання, друга ракетка України і 27-ма у світі Леся Цуренко виграла тривалий поєдинок другого кола на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу з рахунком 5:7, 7:5, 11:9.

У дограванні матчу проти Олександри Круніч з Сербії Леся виграла на два гейми більше, що і принесло їй перемогу.

У четвер поєдинок був призупинений за рахунку 6:6 у третій партії.

Догравання матчу продовжило вчорашні муки тенісисток - цуренко турбувало стегно, Круніч нервувала і намагалася грати максимально безпечно.

Перші чотири гейми ознаменувалися брейками, під час цього періоду сербка виглядала трохи краще. Але після того, як Цуренко вперше захистила свою подачу, саме вона стала диктувати умови на корті.

"Все потихеньку йшло до перемоги українки, хоча спостерігати за цим процесом було важко морально", - пише видання.

Переможним для неї став 20-й гейм третього сету.

"Леся зробила собі подарунок на вчорашнє 30-річчя, з чим ми її і вітаємо", - пише спортивне видання.

У наступному раунді Цуренко зіграє проти румунки Сімони Халеп, третьої ракетки світу.