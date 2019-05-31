Украинка Цуренко выдержала двухдневный теннисный триллер и победила

Украинская теннисистка Леся Цуренко в ожесточенной борьбе прошла в третий круг престижного турнира "Ролан Гаррос", проходящей сейчас во Франции.

Об этом сообщает Sport.ua.

По информации издания, вторая ракетка Украины и 27-я в мире Леся Цуренко выиграла длительный поединок второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису со счетом 5: 7, 7: 5, 11: 9.

В доигрывании матча против Александры Крунич из Сербии Леся выиграла на два гейма больше, что и принесло ей победу.

В четверг поединок был приостановлен при счете 6: 6 в третьей партии.

Доигрывание матча продолжило вчерашние муки теннисисток - Цуренко беспокоило бедро, Крунич нервничала и пыталась играть максимально безопасно.

Первые четыре гейма ознаменовались брейками, во время этого периода сербка выглядела получше. Но после того, как Цуренко впервые защитила свою подачу, именно она стала диктовать условия на корте.

"Все потихоньку шло к победе украинки, хотя наблюдать за этим процессом было тяжело морально", - пишет издание.

Победным для нее стал 20-й гейм третьего сета.

"Леся сделала себе подарок на вчерашнее 30-летие, с чем мы ее и поздравляем", - пишет спортивное издание.

В следующем раунде Цуренко сыграет против румынки Симоны Халеп, третьей ракетки мира.