У суботу у центрі Києва обмежать рух
1 червня у столиці відбудеться Всеукраїнський велодень, за маршрутом заходу буде обмежено рух транспорту.
Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.
"Тисячі велосипедистів, незалежно від віку та стилю катання, у цей день проїдуть центральними вулицями міст та містечок України для того, щоб привернути увагу до здорового й активного способу життя та порозуміння з водіями на дорогах", - йдеться в повідомленні.
Святкування розпочнеться 1 червня о 10:00 на Софійській площі, організатори очікують 10 тисяч учасників.
У зв’язку з цим 1 червня рух транспорту повністю обмежать на ділянках:
• із 10:30 до 13:00: Поштова площа – Володимирський узвіз – Європейська площа – вулиця Хрещатик;
• із 10:30 до 12:30: Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Велика Житомирська – Михайлівська площа – Софійська площа – вулиця Михайлівська – Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова площа.
Об’їзд буде організовано за наступною схемою: Вознесенський узвіз у напрямку Подолу; вулиця Ярославів Вал, вулиця Бульварно-Кудрявська у напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.
З 11:20 до 13:30 буде обмежено рух автотранспорту без повного перекриття та виділено праву смугу для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова площа – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст – вулиця Труханівська – парк "Муромець".
Об’їзд буде здійснюватись по вулиці Електриків.
Нагадаємо:
- 1 червня вулицю Хрещатик планують перекрити з 8:00 до 19:00 у зв’язку із проведенням заходів до дня захисту дітей.
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