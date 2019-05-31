У суботу у центрі Києва обмежать рух

1 червня у столиці відбудеться Всеукраїнський велодень, за маршрутом заходу буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

"Тисячі велосипедистів, незалежно від віку та стилю катання, у цей день проїдуть центральними вулицями міст та містечок України для того, щоб привернути увагу до здорового й активного способу життя та порозуміння з водіями на дорогах", - йдеться в повідомленні.

Святкування розпочнеться 1 червня о 10:00 на Софійській площі, організатори очікують 10 тисяч учасників.

У зв’язку з цим 1 червня рух транспорту повністю обмежать на ділянках:

• із 10:30 до 13:00: Поштова площа – Володимирський узвіз – Європейська площа – вулиця Хрещатик;

• із 10:30 до 12:30: Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Велика Житомирська – Михайлівська площа – Софійська площа – вулиця Михайлівська – Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – Володимирській узвіз – Поштова площа.

Об’їзд буде організовано за наступною схемою: Вознесенський узвіз у напрямку Подолу; вулиця Ярославів Вал, вулиця Бульварно-Кудрявська у напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка.



З 11:20 до 13:30 буде обмежено рух автотранспорту без повного перекриття та виділено праву смугу для проїзду велосипедистів за маршрутом: Поштова площа – вулиця Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вулиця Набережно-Рибальська – Північний міст – вулиця Труханівська – парк "Муромець".



Об’їзд буде здійснюватись по вулиці Електриків.

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