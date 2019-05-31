Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В субботу в центре Киева ограничат движение

Пятница, 31 мая 2019, 16:28

1 июня в столице состоится Всеукраинский велодень, по маршруту мероприятия будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

"Тысячи велосипедистов, независимо от возраста и стиля катания, в этот день проедут по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и взаимопониманию с водителями на дорогах", - говорится в сообщении.

Празднование начнется 1 июня в 10:00 на Софийской площади, организаторы ожидают 10 тысяч участников.

В связи с этим 1 июня движение транспорта полностью ограничат на участках:

  • с 10:30 до 13:00: площадь – Владимирский спуск – Европейская площадь – улица Крещатик;
  • с 10:30 до 12:30 Софийская площадь – улица Владимирская – улица Большая Житомирская – Михайловская площадь – Софийская площадь – улица Михайловская - Майдан Незалежности – улица Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь.

Объезд будет организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; улица Ярославов Вал, улица Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

С 11:20 до 13:30 будет ограничено движение автотранспорта без полного перекрытия и выделено правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – улица Трухановская – парк "Муромец".

Объезд будет осуществляться по улице Электриков.

Напомним:

  • 1 июня улицу Крещатик планируют перекрыть с 8:00 до 19:00 в связи с проведением мероприятий ко Дню защиты детей.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Киев
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: