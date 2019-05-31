В субботу в центре Киева ограничат движение

1 июня в столице состоится Всеукраинский велодень, по маршруту мероприятия будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

"Тысячи велосипедистов, независимо от возраста и стиля катания, в этот день проедут по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и взаимопониманию с водителями на дорогах", - говорится в сообщении.

Празднование начнется 1 июня в 10:00 на Софийской площади, организаторы ожидают 10 тысяч участников.

В связи с этим 1 июня движение транспорта полностью ограничат на участках:

с 10:30 до 13:00: площадь – Владимирский спуск – Европейская площадь – улица Крещатик;

с 10:30 до 12:30 Софийская площадь – улица Владимирская – улица Большая Житомирская – Михайловская площадь – Софийская площадь – улица Михайловская - Майдан Незалежности – улица Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь.

Объезд будет организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; улица Ярославов Вал, улица Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

С 11:20 до 13:30 будет ограничено движение автотранспорта без полного перекрытия и выделено правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – улица Трухановская – парк "Муромец".

Объезд будет осуществляться по улице Электриков.

Напомним: