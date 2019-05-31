В субботу в центре Киева ограничат движение

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Пятница, 31 мая 2019, 16:28

1 июня в столице состоится Всеукраинский велодень, по маршруту мероприятия будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

"Тысячи велосипедистов, независимо от возраста и стиля катания, в этот день проедут по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и взаимопониманию с водителями на дорогах", - говорится в сообщении.

Празднование начнется 1 июня в 10:00 на Софийской площади, организаторы ожидают 10 тысяч участников.

В связи с этим 1 июня движение транспорта полностью ограничат на участках:

  • с 10:30 до 13:00: площадь – Владимирский спуск – Европейская площадь – улица Крещатик;
  • с 10:30 до 12:30 Софийская площадь – улица Владимирская – улица Большая Житомирская – Михайловская площадь – Софийская площадь – улица Михайловская - Майдан Незалежности – улица Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь.

Объезд будет организован по следующей схеме: Вознесенский спуск в направлении Подола; улица Ярославов Вал, улица Бульварно-Кудрявская в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко.

С 11:20 до 13:30 будет ограничено движение автотранспорта без полного перекрытия и выделено правую полосу для проезда велосипедистов по маршруту: Почтовая площадь – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – улица Трухановская – парк "Муромец".

Объезд будет осуществляться по улице Электриков.

Напомним:

  • 1 июня улицу Крещатик планируют перекрыть с 8:00 до 19:00 в связи с проведением мероприятий ко Дню защиты детей.

Украинская правда

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Темы: Киев транспорт


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