Зеленський звільнив генерала армії Цигикала

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П'ятниця, 31 травня 2019, 16:35

Президент Володимир Зеленський звільнив генерала армії Петра Цигикала з військової служби та з посади голови Державної прикордонної служби.

Відповідні укази від 31 травня розміщено на офіційному сайті глави держави.

"Звільнити Цигикала Петра Олександровича з посади Голови Державної прикордонної служби України", – йдеться в одному документі.

 

"Звільнити генерала армії України Цигикала Петра Олександровича з військової служби у запас з правом носіння військової форми одягу", – зазначено в другому указі. Причина звільнення не вказана.

Цигикал очолював Державну прикордонну службу з липня 2017 року.

Отримав звання генерала армії України 2 травня 2019 року.

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба Зеленський


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