Зеленский уволил генерала армии Цигикала
Президент Владимир Зеленский уволил генерала армии Петра Цигикала с военной службы и освободил от должности председателя Государственной пограничной службы.
Соответствующие указы от 31 мая размещены на официальном сайте главы государства.
"Освободить Цигикала Петра Александровича от должности председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в одном документе.
"Уволить генерала армии Украины Цигикала Петра Александровича с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды", - говорится во втором указе. Причина увольнения не указана.
Цигикал возглавлял Государственную пограничную службу с июля 2017 года.
Получил звание генерала армии Украины 2 мая 2019 года.
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