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У Росії з фільму про Елтона Джона вирізали гей-сцени

П'ятниця, 31 травня 2019, 17:30

У російський прокат запускають скорочену версію біографічного фільму про Елтона Джона "Рокетмен", вирізавши з картини всі сцени одностатевого сексу.

Про це повідомляє "Дождь".

Після прем'єрного показу ведучий "Дождя" Михайло Козирєв, який представляв фільм глядачам, повідомив, що з кінострічки вирізали всі сцени з поцілунками чоловіків, гомосексуальним сексом і епізоди, де з'являються наркотики.

Зокрема, у фільмі не було сцени з голими Елтоном Джоном і його менеджером Джоном Райдом, епізод з вживанням наркотиків, слайд з титрів, в якому говорилося, що Джон все ж зустрів справжню любов, і фото з його чоловіком, а також сцена у ліжку, в якій двоє чоловіків кохалися в місіонерській позиції.

Кінокритик Антон Долін, який також брав участь у показі, повідомив у Facebook, що з фільму прибрали "п'ять принципових хвилин, дуже важливих для художнього задуму". Він назвав те, що трапилося, цензурою.

Теми: Росіякіноцензура
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