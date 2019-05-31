В России из фильм об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

В российский прокат запускают сокращенную версию биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен", вырезав из картины все сцены однополого секса.

Об этом сообщает "Дождь".

После премьерного показа ведущий "Дождя" Михаил Козырев, представлявший фильм зрителям, сообщил, что из киноленты вырезали все сцены с поцелуями мужчин, гомосексуальный секс и эпизоды, где появляются наркотики.

В частности, в фильме не было сцены с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом, эпизод с употреблением наркотиков, слайд из титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил настоящую любовь, и фото с его супругом, а также постельная сцена, в которой двое мужчин занимались любовью в миссионерской позиции.

Кинокритик Антон Долин, также участвовавший в показе, сообщил в Facebook, что из фильма убрали "пять принципиальных минут, очень важных для художественного замысла". Он назвал случившееся цензурой.