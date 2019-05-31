В России из фильм об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

1010 просмотров
Пятница, 31 мая 2019, 17:30

В российский прокат запускают сокращенную версию биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен", вырезав из картины все сцены однополого секса.

Об этом сообщает "Дождь".

После премьерного показа ведущий "Дождя" Михаил Козырев, представлявший фильм зрителям, сообщил, что из киноленты вырезали все сцены с поцелуями мужчин, гомосексуальный секс и эпизоды, где появляются наркотики.

В частности, в фильме не было сцены с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом, эпизод с употреблением наркотиков, слайд из титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил настоящую любовь, и фото с его супругом, а также постельная сцена, в которой двое мужчин занимались любовью в миссионерской позиции.

Кинокритик Антон Долин, также участвовавший в показе, сообщил в Facebook, что из фильма убрали "пять принципиальных минут, очень важных для художественного замысла". Он назвал случившееся цензурой.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия кино цензура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия расширила "черный список" представителей ЕС 31 мая 2019, 16:33
Зеленский надеется на продление санкций против РФ 31 мая 2019, 15:58
Косово оголосило персоною нон грата росіянина з місії ООН 31 мая 2019, 14:19
Все новости
Главные новости
Зеленский уволил генерала армии Цигикала
США прислали в Украину замену Йованович
Зеленский утвердил новый состав СНБО. Список
Порошенко возглавил новую партию
Все новости
здоровье

Украинцы и сигареты: что происходит с органами и здоровьем, как бросить курить и что есть курильщикам

Фото

Дональд Трамп на обложках

Фото

Мистические фотографии животных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів