На столичних пляжах знайшли кишкову паличку

На деяких пляжах Києва фахівці виявили перевищення вмісту кишкової палички.

Про це заявив заступник голови Держспоживслужби Києва Дмитро Байраченко, повідомляє "Укрінформ".

"Під час дослідження проби води відкритих водойм станом на 21 травня зафіксовано відхилення по мікробіологічних показниках на пляжі "Веселка" (Русанівська протока), на пляжах "Райдуга" (озеро Райдужне), "Тельбін" (озеро Тельбін) – там було перевищення індексу ЛКП (лактозо-позитивної кишкової палички)", - сказав він.

Байраченко додав, що у той же період проби води не відповідали вимогах державних санітарних правил на пляжах "Вербний" на озері Вербне, "Троєщина", "Галерний", "Райдуга", "Тельбін" і "Веселка".

Повторні дослідження води провело ДП "Київський міський лабораторний центр" на замовлення КП "Плесо" 27 травня.

"За результатами цих досліджень також були встановлені відхилені по бактеріологічних показниках перевищення індексу ЛКП на пляжах "Веселка" (Русанівська протока), "Райдуга", "Вербний". Санітарно-хімічні показники в цей період, тобто проби води відкритих водойм, не відповідали вимогах встановлених нормативів на пляжах "Вербний", "Галерний", "Троєщина", "Райдуга" і "Тельбін", - розповів представник Держпродспоживслужби.

Відзначається, що наразі на пляжах "Галерний", "Троєщина" і "Чорторий" ведеться капітальний ремонт, і вони не готові до зустрічі відпочивальників.

Байраченко додав, що під час перевірок пляжів також виявили низку порушень.

"На всіх пляжах у поточному році не проводилося щорічне підсипання чистого піску. Були встановлені факти незадовільного стану території пляжів "Веселка", "Райдуга", "Центральний", недостатньо проводилася робота щодо інформування відвідувачів пляжу про заборону на пляжах миття автотранспорту та купання тварин. Незадовільний санітарний стан та оснащення медичних пунктів пляжів "Вербний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга" і "Веселка"", - сказав він.

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