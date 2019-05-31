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На столичных пляжах нашли ряд нарушений и кишечную палочку

Пятница, 31 мая 2019, 17:39

На некоторых пляжах Киева специалисты обнаружили превышение содержания кишечной палочки.

Об этом заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Киева Дмитрий Байраченко, сообщает "Укринформ".

"Во время исследования пробы воды открытых водоемов по состоянию на 21 мая зафиксировано отклонение по микробиологическим показателям на пляже "Веселка" (Русановский пролив), на пляжах "Радуга" (озеро Радужное), "Тельбин" (озеро Тельбин) – там было превышение индекса ЛКП (лактозо-положительной кишечной палочки)", - сказал он.

Байраченко добавил, что в тот же период пробы воды не соответствовали требованиям государственных санитарных правил на пляжах "Вербный" на озере Вербное, "Троещина", "Галерный", "Веселка", "Тельбин" и "Радуга".

Повторные исследования воды провело ГП "Киевский городской лабораторный центр" по заказу КП "Плесо" 27 мая.

"По результатам этих исследований также были установлены отклонения по бактериологическим показателям – превышение индекса ЛКП на пляжах "Веселка" (Русановский пролив), "Радуга", "Вербный". Санитарно-химические показатели в этот период, то есть пробы воды открытых водоемов, не отвечали требованиям установленных нормативов на пляжах "Вербный", "Галерный", "Троещина", "Радуга" и "Тельбин", - рассказал представитель Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что в настоящее время на пляжах "Галерный", "Троещина" и "Черторый" ведется капитальный ремонт, и они не готовы к встрече отдыхающих.

Байраченко добавил, что во время проверок пляжей обнаружили ряд нарушений.

"На всех пляжах в текущем году не проводилась ежегодная подсыпка чистого песка. Были установлены факты неудовлетворительного состояния территории пляжей "Веселка", "Радуга", "Центральный". Недостаточно проводилась работа по информированию посетителей пляжа о запрете на пляжах мойки автотранспорта и купания животных. Неудовлетворительное санитарное состояние и оснащение медицинских пунктов пляжей "Вербный", "Предмостная Слободка", "Веселка" и "Радуга"", - сказал он.

Напомним:

  • Официально пляжный сезон в столице стартует, когда вода в водоемах повысится до +17 градусов по Цельсию и сотрудники киевского лабораторного центра смогут взять анализы воды.
  • В Киеве есть 14 пляжей, где возможен отдых с купанием: "Венеция", "Вербный", "Радуга", "Галерный", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Пуща-Водица", "Веселка", "Тельбин", "Троещина", "Центральный" и "Черторый".

Темы: Киевпляжи
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