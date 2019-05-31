Готові бути прозорими?: кандидатів у нардепи закликають показати декларації

Кандидатів у народні депутати закликають оприлюднити декларації за 2018 рік, а політичні партії - спонукати своїх партійців заповнити декларації на сайті НАЗК.

Відповідне звернення оприлюднили 31 травня активісти громадського руху "Чесно".

"Рух "Чесно" закликає кандидатів у нардепи, які не подали декларацію за 2018 рік, зробити це, аби виборці мали більше інформації про природу та походження статків та доходів політиків", – зазначила координаторка руху Віта Думанська.

За її словами, "ті, хто не покаже декларацію – дають чіткий сигнал виборцям, що вони не готові бути прозорими та підзвітними перед громадянами України".

"Більше того, оскільки закон дозволяє не подавати декларацію кандидатам, то ми можемо припустити, що ця обставина вплине на кількість техкандидатів на округах. Бо знайти тих, хто готовий стати техкандидатом і не подаватиме декларації – значно легше. Також ми звертаємося до парламенту і вимагаємо внести відповідні зміни до закону, щоб усі кандидати в нардепи були в рівних умовах", – наголошує Думанська.

Згідно зі ст. 57 закону "Про вибори народних депутатів України", кандидат у нардепи подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу. Водночас ч. 11 ст. 107 цього ж закону говорить таке:

"При проведенні повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатами у депутати не подається".

Побачити декларацію кандидата можна буде лише в тому разі, якщо він сам захоче її показати, або якщо він подав її раніше як суб’єкт декларування.

Ця норма була закріплена в законі про вибори нардепів із моменту його ухвалення 2011 року.