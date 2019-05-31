Готовы быть прозрачными?: кандидатов в нардепы призывают показать декларации

Кандидатов в народные депутаты призывают обнародовать декларации за 2018 год, а политические партии – побудить своих партийцев заполнить декларации на сайте НАПК.

Соответствующее обращение обнародовали 31 мая активисты общественного движения "Чесно".

"Движение "Чесно" призывает кандидатов в нардепы, которые не подали декларацию за 2018 год, сделать это, чтобы избиратели имели больше информации о природе и происхождении состояния и доходов политиков", – отметила координатор движения Вита Думанская.

По ее словам, "те, кто не покажет декларацию - дают четкий сигнал избирателям, что они не готовы быть прозрачными и подотчетными перед гражданами Украины".

"Более того, поскольку закон позволяет не подавать декларацию кандидатам, то мы можем предположить, что это обстоятельство повлияет на количество техкандидатов на округах. Потому найти тех, кто готов стать техкандидатом и не подавать декларации - значительно легче. Также мы обращаемся к парламенту и требуем внести соответствующие изменения в закон, чтобы все кандидаты в нардепы были в равных условиях", – отмечает Думанская.

Согласно ст. 57 закона "О выборах народных депутатов Украины", кандидат в нардепы подает декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за год, предшествующий году начала избирательного процесса. В то же время ч. 11 ст. 107 этого же закона гласит следующее:

"При проведении повторных, промежуточных и внеочередных выборов депутатов декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, кандидатами в депутаты не подается".

Эта норма была закреплена в законе о выборах нардепов с момента его принятия 2011 года.

Увидеть декларацию кандидата можно будет только в том случае, если он сам захочет ее показать, или если он подал ее раньше как субъект декларирования.