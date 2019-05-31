Під Києвом швидкісний потяг закидали камінням: розбили лобове скло

У Київській області 30 травня близько півночі швидкісний поїзд Львів - Київ закидали камінням, розбили скло пасажирського вагона та лобове скло кабіни машиніста.

Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

Інцидент стався між станціями "Сорочий Брід" і "Мотовилівка". В Укрзалізниці зазначили, що травмування локомотивної бригади могло призвести до втрати керування електропоїздом.

"Орієнтовні збитки від заміни лобового скла складають понад 8 тис. доларів. Електропоїзд відстороняється від роботи на 3 доби, що також додає збитків залізниці", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що за останні 5 місяців через пошкодження хуліганами склопакетів збитки Укрзалізниці склали близько 700 тис. грн.