Под Киевом скорый поезд забросали камнями: разбили лобовое стекло

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Пятница, 31 мая 2019, 17:59

В Киевской области 30 мая около полуночи скорый поезд Львов - Киев забросали камнями, разбили стекло пассажирского вагона и лобовое стекло кабины машиниста.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Инцидент произошел между станцией "Сорочий Брод" и "Мотовиловка". В Укрзализныце отметили, что травмирование локомотивной бригады могло привести к потере управления электропоездом.

"Ориентировочные убытки от замены лобового стекла составляют более 8 тыс. долларов. Электропоезд отстраняется от работы на трое суток, что также увеличивает убытки компании", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за последние 5 месяцев из-за повреждения хулиганами стеклопакетов убытки Укрзализныци составили около 700 тыс. грн.

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Темы: Укрзализныця чрезвычайное происшествие Киевская область железная дорога нападение


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