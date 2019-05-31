Под Киевом скорый поезд забросали камнями: разбили лобовое стекло

В Киевской области 30 мая около полуночи скорый поезд Львов - Киев забросали камнями, разбили стекло пассажирского вагона и лобовое стекло кабины машиниста.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Инцидент произошел между станцией "Сорочий Брод" и "Мотовиловка". В Укрзализныце отметили, что травмирование локомотивной бригады могло привести к потере управления электропоездом.

"Ориентировочные убытки от замены лобового стекла составляют более 8 тыс. долларов. Электропоезд отстраняется от работы на трое суток, что также увеличивает убытки компании", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что за последние 5 месяцев из-за повреждения хулиганами стеклопакетов убытки Укрзализныци составили около 700 тыс. грн.