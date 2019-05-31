Світоліна вибула з турніру Ролан Гаррос
П'ятниця, 31 травня 2019, 18:25
Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на Відкритому чемпіонаті Франції, поступившись іспанці Гарбіньє Мугурусі.
Про це повідомляє "Великий теніс України".
Поєдинок тривав майже півтори години. У першому сеті 8 з 9 зіграних геймів були брейки (Гарбіньє Мугуруса один раз захистила подачу). Відігравши два брейкпоінта на початку другої партії, Світоліна вийшла вперед з брейком 3-2, після чого чотири гейми в свій актив записала суперниця.
Тенісистки зустрілися на корті в дев'ятий раз (5 перемог в активі Світоліної, одна відмова Мугуруси до матчу і три її перемоги).
Нагадаємо:
- В третій раунд Світоліна потрапила через відмову Катерини Козлової, яка знялася з їхнього двобою другого кола.
- У минулому році Еліна Світоліна також завершила боротьбу в Парижі після третього кола, програвши Міхаелі Бузернеску з Румунії.
- Світоліна двічі була у чвертьфіналі Ролан Гаррос (2015 і 2017 роки).