Світоліна вибула з турніру Ролан Гаррос

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила виступ на Відкритому чемпіонаті Франції, поступившись іспанці Гарбіньє Мугурусі.

Про це повідомляє "Великий теніс України".

Поєдинок тривав майже півтори години. У першому сеті 8 з 9 зіграних геймів були брейки (Гарбіньє Мугуруса один раз захистила подачу). Відігравши два брейкпоінта на початку другої партії, Світоліна вийшла вперед з брейком 3-2, після чого чотири гейми в свій актив записала суперниця.

Тенісистки зустрілися на корті в дев'ятий раз (5 перемог в активі Світоліної, одна відмова Мугуруси до матчу і три її перемоги).

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