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Свитолина выбыла из турнира Ролан Гаррос

Пятница, 31 мая 2019, 18:25

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив испанке Гарбинье Мугурусе.

Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Поединок продолжался почти полтора часа. В первом сете 8 из 9 сыгранных геймов были брейки (Гарбинье Мугуруса один раз защитила подачу). Отыграв два брейкпоинта в начале второй партии, Свитолина вышла вперед с брейком 3-2, после чего четыре гейма в свой актив записала соперница.

Теннисистки встретились на корте в девятый раз (5 побед в активе Свитолиной, один отказ Мугурусы до матча и три ее победы).

Напомним:

  • В третий раунд Свитолина попала из-за отказа Екатерины Козловой, которая снялась с их поединка второго круга.
  • В прошлом году Элина Свитолина также завершила борьбу в Париже после третьего круга, проиграв Михаэле Бузернеску из Румынии.
  • Свитолина дважды была в четвертьфинале Ролан Гаррос (2015 и 2017 годы).

Темы: спорт
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