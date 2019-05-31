Свитолина выбыла из турнира Ролан Гаррос
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Пятница, 31 мая 2019, 18:25
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив испанке Гарбинье Мугурусе.
Об этом сообщает "Большой теннис Украины".
Поединок продолжался почти полтора часа. В первом сете 8 из 9 сыгранных геймов были брейки (Гарбинье Мугуруса один раз защитила подачу). Отыграв два брейкпоинта в начале второй партии, Свитолина вышла вперед с брейком 3-2, после чего четыре гейма в свой актив записала соперница.
Теннисистки встретились на корте в девятый раз (5 побед в активе Свитолиной, один отказ Мугурусы до матча и три ее победы).
Напомним:
- В третий раунд Свитолина попала из-за отказа Екатерины Козловой, которая снялась с их поединка второго круга.
- В прошлом году Элина Свитолина также завершила борьбу в Париже после третьего круга, проиграв Михаэле Бузернеску из Румынии.
- Свитолина дважды была в четвертьфинале Ролан Гаррос (2015 и 2017 годы).
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