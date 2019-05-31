Зеленський планує візит в Париж

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що президент України планує найближчим часом відвідати Париж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Емманюель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту", - сказав міністр журналістам біля будівлі АП після зустрічі із Зеленським.

Глава МЗС Франції відзначив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин.

"Я почув з боку Зеленського сильне бажання працювати над подальшим посиленням двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних справ у тих сферах, які мають для нас спільний інтерес", - повідомив Ле Дріан.

Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит Володимира Зеленського до інституцій ЄС та НАТО у Брюсселі.

Також повідомлялось, що Зеленський відвідає Берлін, найімовірніше, у другій половині червня.