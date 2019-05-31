Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський планує візит в Париж

П'ятниця, 31 травня 2019, 19:46

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським повідомив, що президент України планує найближчим часом відвідати Париж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Найближчим часом президент Зеленський планує візит до Парижа, і президент нашої республіки Емманюель Макрон доручив мені провести підготовчу роботу до цього візиту", - сказав міністр журналістам біля будівлі АП після зустрічі із Зеленським.

Глава МЗС Франції відзначив, що вони з президентом України вже проаналізували весь спектр українсько-французьких відносин.

"Я почув з боку Зеленського сильне бажання працювати над подальшим посиленням двосторонніх відносин і робити це шляхом конкретних справ у тих сферах, які мають для нас спільний інтерес", - повідомив Ле Дріан.

Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит Володимира Зеленського до інституцій ЄС та НАТО у Брюсселі.

Також повідомлялось, що Зеленський відвідає Берлін, найімовірніше, у другій половині червня.

Теми: ЗеленськийФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Зеленський
Зеленський розповів Сунаку, що Україна потребує термінового посилення ППО 
На Ставці у Зеленського вирішували, як відповісти Росії за Одесу та зерно
Україна шукає компроміс щодо експорту зерна, блокада в ЄС неприпустима – Зеленський
Останні новини
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
Усі новини...
Реклама: