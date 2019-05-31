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Зеленский планирует визит в Париж

Пятница, 31 мая 2019, 19:46

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что президент Украины планирует в ближайшее время посетить Париж.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту", - сказал министр журналистам у здания АП после встречи с Зеленским.

Глава МИД Франции отметил, что они с президентом Украины уже проанализировали весь спектр украинско-французских отношений.

"Я услышал стороны Зеленского сильное желание работать над дальнейшим усилением двухсторонних отношений и делать это путем конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", - сообщил Ле Дриан.

Напомним, 4-5 июня состоится рабочий визит Владимира Зеленского к институтам ЕС и НАТО в Брюсселе.

Также сообщалось, что Зеленский посетит Берлин, скорее всего, во второй половине июня.

Темы: ЗеленскийФранция
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