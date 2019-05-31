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Затриманий у Будапешті український капітан заперечує порушення правил

П'ятниця, 31 травня 2019, 22:37

Український капітан теплохода Viking Sigyn, що зіштовхнувся на Дунаї з екскурсійним човном "Русалка", заперечує, що порушив правила і це призвело до катастрофи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.hu.

"Поліція затримала його у четвер у зв’язку з трагічним інцидентом з човном. Його захист оскаржив затримання, оскільки, за словами затриманого, він не порушував правил і тим самим не вчинив злочин", - сказав адвокат Балас Тот.

За словами адвоката, ставлення до капітана як підозрюваного є передчасним і "не більше ніж ще однією з теорій", а експертних оцінок з приводу трагедії ще немає.

Нагадаємо, прогулянковий теплохід "Русалка" затонув в середу ввечері в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.

На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи и двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою без вісти.

Як і раніше офіційно не названі і причини аварії. Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула.

Угорська поліція в четвер ввечері заарештувала громадянина України, капітана великого річкового теплохода, з яким ввечері 29 травня зіткнувся прогулянковий катер на Дунаї в Будапешті.

В поліції повідомили, що розслідування виявило докази, які викликали питання особистої відповідальності, тому капітана допитали, а потім вирішили взяти під варту.

Теми: Угорщинааварія
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