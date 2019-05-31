Литовський депутат закликав ЄС пообіцяти Україні перспективу членства у 2020 році

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П'ятниця, 31 травня 2019, 23:27

Литовський депутат Андрюс Кубілюс, який з липня буде представляти Литву у Європарламенті, закликав у 2020 році ухвалити декларацію з обіцянкою перспективи членства Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму виступі в литовському сеймі, відео якого у Facebook опублікувала депутат Ганна Гопко.

Кубілюс, який є одним з промоутерів так званого "плану Маршалла для України" та ідеї надання Україні перспективи членства у ЄС в 2027 році, заявив, що бачить можливість ухвалення у 2020 році декларації, у якій би містилася обіцянка Україні щодо її перспективи членства.

"У 2020 році Німеччина перейме головування (у Євросоюзі. – ЄП)… І ми бачимо можливості, що під час німецького головування ми можемо ухвалити Берлінську декларацію за прикладом декларації в Салоніках 2003 року щодо інтеграції Західних Балкан", - сказав Кубілюс.

У 2003 році на саміті в Салоніках європейські лідери схвалили декларацію, у якій зафіксували перспективу членства Західних Балкан.

Кубілюс вважає, що у 2027 році, коли Литва вдруге стане головуючою в ЄС країною, можливо ухвалення рішення про майбутнє членство України, а також Грузії і Молдови, в Євросоюзі. За його словами, цьому сприятиме те, що до 2027 року у ЄС головуватиме низка країн (Німеччина, Франція, Польща), які є зацікавленими у розширенні ЄС.

"Будьмо амбітними, будьмо реалістичними і робімо свою роботу. Балтійські держави можуть відіграти дуже важливу роль будучи найбільш проєвропейськими країнами у Європі", - зазначив він у своєму виступі.

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Теми: Литва ЄС Україна


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