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Литовский депутат призвал ЕС пообещать Украине перспективу членства в 2020 году

Пятница, 31 мая 2019, 23:27

Литовский депутат Андрюс ​​Кубилюс, который с июля будет представлять Литву в Европарламенте, призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием перспективы членства Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем выступлении в литовском Сейме, видео которого в Facebook опубликовала депутат Анна Гопко.

Кубилюс, который является одним из промоутеров так называемого "плана Маршалла для Украины" и идеи предоставления Украине перспективы членства в ЕС в 2027 году, заявил, что видит возможность принятия в 2020 году декларации, в которой бы содержалось обещание Украины относительно ее перспективы членства.

"В 2020 году Германия примет председательство (в Евросоюзе. - ЕП)... И мы видим возможности, что во время немецкого председательства мы можем принять Берлинскую декларацию по примеру декларации в Салониках в 2003 году по интеграции Западных Балкан", - сказал Кубилюс.

В 2003 году на саммите в Салониках европейские лидеры одобрили декларацию, в которой зафиксировали перспективу членства Западных Балкан.

Кубилюс считает, что в 2027 году, когда Литва во второй раз станет председательствующей в ЕС страной, возможно принятие решения о будущем членстве Украины, а также Грузии и Молдовы, в Европейском Союзе. По его словам, этому будет способствовать то, что до 2027 года в ЕС будет голововать ряд стран (Германия, Франция, Польша), которые заинтересованы в расширении ЕС.

"Будем амбициозными, будем реалистичными и делаем свою работу. Балтийские государства могут сыграть очень важную роль, будучи наиболее проевропейскими странами в Европе", - отметил он в своем выступлении.

Темы: ЛитваЕСУкраина
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