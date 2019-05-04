У Сеулі заявили, що КНДР запустила ракети малої дальності

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Субота, 4 травня 2019, 04:27

Північна Корея у суботу запустила ракети малої дальності у напрямку Східного моря.

Про це повідомили у Спільному комітеті начальників штабів Південної Кореї, передає ВВС.

Зазначається, що ракети випустили з півострова Ходо (місто Вонсан на сході країни.

Це перший запуск ракет після саміту у Ханої між президентом США Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином. Саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.

У Спільному комітеті начальників штабі Південої Кореї заявили, що разом із американськими колегами "вивчають деталі запуску ракети", передає Reuters.

"Північна Корея запусила щонайменше одну ракету малої дальності між Корейським півостровом і Японією. Це перше велике випробування такої зброї в країні з листопада 2017 року", - пише Bloomberg з посиланням на Мінобоорни Південної Кореї.

Як повідомило агентство Yonhap, ракети пролетіли 70-100 км у напрямку Японського моря. Уряд Японії заявив, що ракети не були балістичними і не досягли виняткової економічної зони країни.

Нагадаємо:

  • У квітні у Північній Кореї повідомили про випробування нового типу тактичної керованої зброї.
  • Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.

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Теми: Південна Корея КНДР
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