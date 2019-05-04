У Сеулі заявили, що КНДР запустила ракети малої дальності

Північна Корея у суботу запустила ракети малої дальності у напрямку Східного моря.

Про це повідомили у Спільному комітеті начальників штабів Південної Кореї, передає ВВС.

Зазначається, що ракети випустили з півострова Ходо (місто Вонсан на сході країни.

Це перший запуск ракет після саміту у Ханої між президентом США Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином. Саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.

У Спільному комітеті начальників штабі Південої Кореї заявили, що разом із американськими колегами "вивчають деталі запуску ракети", передає Reuters.

"Північна Корея запусила щонайменше одну ракету малої дальності між Корейським півостровом і Японією. Це перше велике випробування такої зброї в країні з листопада 2017 року", - пише Bloomberg з посиланням на Мінобоорни Південної Кореї.

Як повідомило агентство Yonhap, ракети пролетіли 70-100 км у напрямку Японського моря. Уряд Японії заявив, що ракети не були балістичними і не досягли виняткової економічної зони країни.

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