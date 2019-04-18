КНДР випробувала новий тип тактичної зброї - ЗМІ

Північна Корея провела випробування бойової частини тактичної керованої зброї нового типу - вперше після невдалих переговорів із США по денуклеаризації Корейського півострова.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Зазначається, що випробування проводились під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина. Він назвав нову розробку "подією дуже важливого значення".

Агентство не уточнило, яку саме зброю випробували.

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