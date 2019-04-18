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КНДР випробувала новий тип тактичної зброї - ЗМІ

Четвер, 18 квітня 2019, 03:06

Північна Корея провела випробування бойової частини тактичної керованої зброї нового типу - вперше після невдалих переговорів із США по денуклеаризації Корейського півострова.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на Центральне телеграфне агентство Північної Кореї.

Зазначається, що випробування проводились під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина. Він назвав нову розробку "подією дуже важливого значення".

Агентство не уточнило, яку саме зброю випробували.

Нагадаємо:

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.
  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовою виконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДР
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