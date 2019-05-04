Порошенко звільнив голову Нацради з теле- і радіомовлення
Субота, 4 травня 2019, 13:15
Президент Петро Порошенко звільнив голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка з посади члена Нацради.
Відповідний указ від 4 травня розміщено на сайті президента.
"Відповідно до пункту 13 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: Звільнити Артеменка Юрія Анатолійовича з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в указі.
Пункт 13 частини першої статті 106 Конституції передбачає, що президент "призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".
Нагадаємо:
- У суботу голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що подав заяву про відставку з цієї посади.
Українська правда