НАЗК викрило двох нардепів: в роботі діяли у власних інтересах

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що двоє нардепів - Дмитро Святаш та Ярослав Дубневич - реалізуючи депутатські повноваження, діяли у власних інтересах.

Як повідомили у прес-службі НАЗК, за виявленими фактами складено протоколи про адмінпорушення за ч.2 ст. 172-7 КУпАП (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), їх скеровано до суду.

Зазначимо, покарання за цією статтею - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за умови вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів - накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За даними НАЗК, інформація про порушення нардепами надходили від журналістів, громадських організацій та активістів.

Зокрема йшлося про наявність конфлікту інтересів під час підписання депутатами конституційного подання від 10 липня 2018 р. про невідповідність Конституції окремих положень КПК України та закону, який визначає повноваження АРМА.

"НАЗК зібрало докази, які підтверджують, що депутати мали особисту зацікавленість у розгляді судом такого подання. З’ясовано, що правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за фактом привласнення кредитних коштів АТ "УкрСиббанк", виготовлення та використання підроблених документів. В рамках розслідування було накладено арешт та передано в управління АРМА нерухоме майно і корпоративні права низки підприємств, зокрема ТОВ "Легалплейс" та ТОВ "Укрбізнес ЛТД", засновником яких є дві юридичні особи: ТОВ "ФАВ-Україна" та компанія "Файмарк Рісорсиз Корп", Панама", - повідомили у НАЗК.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ФАВ-Україна" є мати Дмитра Святаша.

Також встановлено, що депутату видавались довіреності, згідно з якими він є повноважним представником другої компанії – "Файмарк Рісорсиз Корп", засновника ТОВ "Легалплейс" та ТОВ "Укрбізнес ЛТД", наділений повноваженнями керівника, неодноразово брав участь у загальних зборах учасників цих товариств та у прийнятті рішень, що стосувались діяльності зазначених товариств.

"Щодо Дубневича було встановлено, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння понад 300 мільйонів куб. м. природного газу НАК "Нафтогаз України" було накладено арешт та передано в управління АРМА цілісні майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ", належні ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є безпосередньо депутат", - йдеться у повідомленні.

Встановлені обставини свідчать, що Святаш та Дубневич вчинили дії та прийняли рішення в умовах реального конфлікту інтересів: користуючись наданими їм депутатськими повноваженнями щодо права на конституційне подання, разом з іншими народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду з конституційним поданням, щодо якого у них наявний приватний інтерес, заявили в НАЗК.