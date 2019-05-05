На Донбасі в ході бою з бойовиками зник український військовий
Днями поблизу села Миколаївка на Донеччині в ході бою з бойовиками зник український військовослужбовець.
Про це повідомляє в неділю 35 окрема бригада морської піхоти, не вказуючи точної дати події.
"Сьогодні стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може знаходитись у морзі одного з міст на окупованій території. На даний час ми вживаємо усіх заходів щодо ідентифікації загиблої особи та, в разі підтвердження інформації, повернення тіла нашого побратима", - йдеться в повідомленні.
У бригаді розповіли, що під прикриттям туману, з метою здобуття більш вигідного для себе положення, противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення навпроти українських позицій поблизу села Миколаївка.
"Наші побратими, які в цей час несли бойове чергування на спостережному посту, вчасно помітили переміщення противника та відкрили по ворогу вогонь, примусивши його до відступу", - йдеться в повідомленні.
В цей час на допомогу морпіхам підійшла резервна група, яка почала переслідувати ворога.
Зазначається, що для прикриття відступаючих диверсантів, противник розпочав обстріл української групи з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В ході бою один з українських воїнів зник.
У бригаді розповіли, що в районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці, однак ворог продовжував обстріли.
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