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На Донбасі в ході бою з бойовиками зник український військовий

Неділя, 5 травня 2019, 21:09
На Донбасі в ході бою з бойовиками зник український військовий

Днями поблизу села Миколаївка на Донеччині в ході бою з бойовиками зник український військовослужбовець.

Про це повідомляє в неділю 35 окрема бригада морської піхоти, не вказуючи точної дати події.

"Сьогодні стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може знаходитись у морзі одного з міст на окупованій території. На даний час ми вживаємо усіх заходів щодо ідентифікації загиблої особи та, в разі підтвердження інформації, повернення тіла нашого побратима", - йдеться в повідомленні.

У бригаді розповіли, що під прикриттям туману, з метою здобуття більш вигідного для себе положення, противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення навпроти українських позицій поблизу села Миколаївка.

"Наші побратими, які в цей час несли бойове чергування на спостережному посту, вчасно помітили переміщення противника та відкрили по ворогу вогонь, примусивши його до відступу", - йдеться в повідомленні.

В цей час на допомогу морпіхам підійшла резервна група, яка почала переслідувати ворога.

Зазначається, що для прикриття відступаючих диверсантів, противник розпочав обстріл української групи з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В ході бою один з українських воїнів зник.

У бригаді розповіли, що в районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці, однак ворог продовжував обстріли.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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