На Донбасі в ході бою з бойовиками зник український військовий

Днями поблизу села Миколаївка на Донеччині в ході бою з бойовиками зник український військовослужбовець.

Про це повідомляє в неділю 35 окрема бригада морської піхоти, не вказуючи точної дати події.

"Сьогодні стало відомо, що тіло українського військовослужбовця може знаходитись у морзі одного з міст на окупованій території. На даний час ми вживаємо усіх заходів щодо ідентифікації загиблої особи та, в разі підтвердження інформації, повернення тіла нашого побратима", - йдеться в повідомленні.

У бригаді розповіли, що під прикриттям туману, з метою здобуття більш вигідного для себе положення, противник намагався непомітно подолати смугу забезпечення навпроти українських позицій поблизу села Миколаївка.

"Наші побратими, які в цей час несли бойове чергування на спостережному посту, вчасно помітили переміщення противника та відкрили по ворогу вогонь, примусивши його до відступу", - йдеться в повідомленні.

В цей час на допомогу морпіхам підійшла резервна група, яка почала переслідувати ворога.

Зазначається, що для прикриття відступаючих диверсантів, противник розпочав обстріл української групи з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В ході бою один з українських воїнів зник.

У бригаді розповіли, що в районі негайно розпочала роботу група пошуку та евакуації. Командування бригади морської піхоти звернулося до міжнародних спостерігачів щодо встановлення режиму припинення вогню на цій ділянці, однак ворог продовжував обстріли.