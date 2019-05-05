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Катастрофа у "Шереметьєво": із 78 осіб на борту вижили 37

Неділя, 5 травня 2019, 23:41
Катастрофа у Шереметьєво: із 78 осіб на борту вижили 37
Скріншот з відео

Із 78 осіб, які перебували на борту Superjet-100, що здійснив аварійну посадку в московському аеропорту "Шереметьєво", вижило 37 осіб.

Про це повідомила ввечері в неділю офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко "Інтерфаксу".

"Як повідомлялося раніше, на борту авіалайнера, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, перебувало 78 осіб, включаючи членів екіпажу. За уточненими даними, якими володіє слідство на цей момент, із них вижило 37 осіб", - сказала Петренко.

Доля решти залишається невідомою.

Інформоване джерело повідомило "Інтерфаксу", що число загиблих в результаті авіакатастрофи в Шереметьєво, за попередніми даними, може перевищити 40 осіб.

Нагадаємо:

  • У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
  • Раніше в СК РФ повідомляли про 13 загиблих, серед яких двоє дітей. 
  • За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").

"Українська правда" у Threads

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