Катастрофа у "Шереметьєво": із 78 осіб на борту вижили 37
Неділя, 5 травня 2019, 23:41
Із 78 осіб, які перебували на борту Superjet-100, що здійснив аварійну посадку в московському аеропорту "Шереметьєво", вижило 37 осіб.
Про це повідомила ввечері в неділю офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко "Інтерфаксу".
"Як повідомлялося раніше, на борту авіалайнера, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, перебувало 78 осіб, включаючи членів екіпажу. За уточненими даними, якими володіє слідство на цей момент, із них вижило 37 осіб", - сказала Петренко.
Доля решти залишається невідомою.
Інформоване джерело повідомило "Інтерфаксу", що число загиблих в результаті авіакатастрофи в Шереметьєво, за попередніми даними, може перевищити 40 осіб.
Нагадаємо:
- У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
- Раніше в СК РФ повідомляли про 13 загиблих, серед яких двоє дітей.
- За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").