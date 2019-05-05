Катастрофа у "Шереметьєво": із 78 осіб на борту вижили 37

Із 78 осіб, які перебували на борту Superjet-100, що здійснив аварійну посадку в московському аеропорту "Шереметьєво", вижило 37 осіб.

Про це повідомила ввечері в неділю офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко "Інтерфаксу".

"Як повідомлялося раніше, на борту авіалайнера, що слідував сполученням Москва-Мурманськ, перебувало 78 осіб, включаючи членів екіпажу. За уточненими даними, якими володіє слідство на цей момент, із них вижило 37 осіб", - сказала Петренко.

Доля решти залишається невідомою.

Інформоване джерело повідомило "Інтерфаксу", що число загиблих в результаті авіакатастрофи в Шереметьєво, за попередніми даними, може перевищити 40 осіб.

Нагадаємо: