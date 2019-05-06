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Мюллер погодився дати свідчення у Конгресі щодо розслідування у "справі РФ"

Понеділок, 6 травня 2019, 00:11

Спецпрокурор США Роберт Мюллер виступить на слуханнях Конгресу щодо його розслідування про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Про це заявив член юридичного комітету, конгресмен Девід Сисіліні в ефірі Fox News.

За його словами, орієнтовна дата виступу Мюллера встановлена на 15 травня. Сисіліні зазначив, що представник спецпрокурора дав згоду на те, щоб відповісти на питання законодавців.

Конгресмен додав - немає ніякої гарантії, що Мюллер прийде на слухання, але він "нічого не чув від представників Мюллера або Білого дому, що спеціальний прокурор не буде свідчити".

"Ми вважаємо, що американський народ має право почути про розслідування безпосередньо від Мюллера", - сказав Сисіліні.

"Очевидно, що поки не настане дата, у нас ніколи не буде абсолютної гарантії.

Білий дім до цього часу заявив, що не буде заважати спробі Мюллера дати свідчення; ми сподіваємося, що це не зміниться", - підкреслив він.

Нагадаємо:

  • Під час слухань у Сенаті генпрокурор США Вільям Барр відкинув скарги демократів і спецпрокурора Мюллера та став на захист свого звіту на 4 сторінках про результат розслідування Мюллера щодо російського втручання у вибори.
  • 22 березня Мюллер передав Барру копію свого конфіденційного звіту, завершивши 22-місячне розслідування.
  • Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що члени виборчої кампанії Трампа мали змову з РФ.
  • 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв'язок президента Дональда Трампа з Росією.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосія
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