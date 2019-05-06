Слідчий комітет РФ: У катастрофі в "Шереметьєво" загинула 41 людина

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Понеділок, 6 травня 2019, 00:35
Скріншот відео

Із 78 осіб, які перебували на борту Superjet-100, який здійснив аварійну посадку у московському аеропорту "Шереметьєво", загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на представника Московського міжрегіонального управління слідчого комітету на транспорті Олену Марковську.

"Загинула 41 особа", - сказала Марковська журналістам.

Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи на місці катастрофи в "Шереметьєво" завершені.

"На даний момент завершені аварійно-рятувальні роботи. Служби аеропорту почали проводити заходи по буксируванню повітряного судна і ліквідації наслідків події", - повідомили "Интерфаксу" в прес-службі аеропорту.

Джерело агентства повідомило, що основною причиною загибелі людей у хвостовому відсіку Superjet-100, який загорівся під час посадки в "Шереметьєво", стала спроба деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.

"За попередніми даними, з опитування очевидців випливає, що коли літак вдарився об землю і загорівся, деякі пасажири стали в паніці діставати свої речі з полиць. Це ускладнило евакуацію людей з задніх рядів літака і вони загинули у вогні", - сказав співрозмовник видання.

Водночас офіційний представник "Аерофлоту" Максим Фетисов заявив, що пасажирів аварійного Superjet евакуювали майже в 1,5 рази швидше, ніж потрібно за нормативами. "Евакуація пасажирів аварійного SSJ-100 зайняла 55 секунд при нормативі 90 секунд", - сказав Фетисов в ефірі телеканалу "Россия 24".

Нагадаємо:

  • У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
  • Раніше в СК РФ повідомили,що вижило 37 осіб
  • За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").

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Теми: Росія катастрофи жертви авіа
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