Аласанія пішов у відпустку і залишається на посаді

Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України поки що не звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління Суспільного мовника.

Про це повідомив директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко.

"Сьогодні 6 травня – дата, яку Наглядова рада НСТУ визначила як день звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України. Що відбулося. Зураб ще не звільнений", – написав він у Facebook.

"Він оскаржив у суді рішення, яке вважає незаконним. І суд мав право призупинити це звільнення до вирішення справи по суті. Однак суд не захотів цього робити. Наступний розгляд справи буде аж 11 червня", – пояснив Шевченко.

"Тим часом, Зураб Аласанія скористався можливістю, що дає кодекс законів про працю, - використати наприкінці роботи всю відпустку, яка залишилася. Таким чином, Зураб Аласанія пішов у відпустку і ще залишається на посаді, до завершення відпустки", – додав він.

Шевченко припустив, що компромісним було б рішення Наглядової ради НСТУ відкласти звільнення до вирішення справи судом, адже "сумніви у законності рішення є великими".

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