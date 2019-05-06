Аласанія пішов у відпустку і залишається на посаді

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Понеділок, 6 травня 2019, 21:39

Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України поки що не звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління Суспільного мовника.

Про це повідомив директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко.

"Сьогодні 6 травня – дата, яку Наглядова рада НСТУ визначила як день звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України. Що відбулося. Зураб ще не звільнений", – написав він у Facebook.

"Він оскаржив у суді рішення, яке вважає незаконним. І суд мав право призупинити це звільнення до вирішення справи по суті. Однак суд не захотів цього робити. Наступний розгляд справи буде аж 11 червня", – пояснив Шевченко.

"Тим часом, Зураб Аласанія скористався можливістю, що дає кодекс законів про працю, - використати наприкінці роботи всю відпустку, яка залишилася. Таким чином, Зураб Аласанія пішов у відпустку і ще залишається на посаді, до завершення відпустки", – додав він.

Шевченко припустив, що компромісним було б рішення Наглядової ради НСТУ відкласти звільнення до вирішення справи судом, адже "сумніви у законності рішення є великими".

Нагадаємо:

  • 31 січня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • 12 лютого наглядова рада НСТУ вирішила звільнити Аласанію з 6 травня 2019 року,.
  • Сам Аласанія вирішив подати в суд на НСТУ й Наглядову раду, яка вирішила його звільнити.

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Теми: Суспільне


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