ДТП з туристами: Поліція затримала голову федерації рафтингу Прикарпаття
Правоохоронці затримали у Коломиї голову федерації рафтингу Прикарпаття, громадської організації, що дозволила перевезення вантажівкою, яка напередодні впала з обриву у річку з 23 туристами з Білорусі.
Про це "Українській правді" повідомив 7 травня речник Нацполіції Ярослав Тракало.
"52-річного керівника ГО "Федерація рафтингу Прикарпаття" затримано у порядку ст. 208 КПК України. Розпочато досудове розслідування за ст. 287 Кримінального кодексу України", - сказав Тракало.
Він додав, що за цієї статтею передбачається кримінальна відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.
Також речник Нацполіції повідомив, що затриманому раніше водію вантажівки нині буде оголошена підозра за ч. 3 ст. 287.
"8 травня суд має розглянути міру запобіжного заходу", - додав Тракало.
Згідно з даними державних реєстрів ГО "Федерація рафтингу Прикарпаття" очолює Віктор Кавацюк.
Нагадаємо:
- 6 травня у селі Красник Верховинського району на Івано-Франківщині вантажний автомобіль "ГАЗ-66", який перевозив туристів, перекинувся у річку, в результаті чого загинуло троє людей.
- Як показала медична експертиза, водій вантажівки перебував за кермом напідпитку.