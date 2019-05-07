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ДТП з туристами: Поліція затримала голову федерації рафтингу Прикарпаття

Вівторок, 7 травня 2019, 11:02

Правоохоронці затримали у Коломиї голову федерації рафтингу Прикарпаття, громадської організації, що дозволила перевезення вантажівкою, яка напередодні впала з обриву у річку з 23 туристами з Білорусі.

Про це "Українській правді" повідомив 7 травня речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"52-річного керівника  ГО "Федерація рафтингу Прикарпаття" затримано у порядку ст. 208 КПК України. Розпочато досудове розслідування за ст. 287 Кримінального кодексу України", - сказав Тракало.

Він додав, що за цієї статтею передбачається кримінальна відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

Також речник Нацполіції повідомив, що затриманому раніше водію вантажівки нині буде оголошена підозра за ч. 3 ст. 287.

"8 травня суд має розглянути міру запобіжного заходу", - додав Тракало.

Згідно з даними державних реєстрів ГО "Федерація рафтингу Прикарпаття" очолює Віктор Кавацюк.

Нагадаємо:

  • 6 травня у селі Красник Верховинського району на Івано-Франківщині вантажний автомобіль "ГАЗ-66", який перевозив туристів, перекинувся у річку, в результаті чого загинуло троє людей.
  • Як показала медична експертиза, водій вантажівки перебував за кермом напідпитку.

Українська правда

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Теми: ДТПКарпатиполіціятуризм
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