На Одещині підстрелили нардепа від БПП
У готелі села Санжейка Одеської області поранили народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександра Урбанського.
Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на голову Одеської облради і брата нардепа Анатолія Урбанського.
Депутата поранили з травматичної зброї в ногу під час конфлікту.
"Стріляли в мого брата. Напад не пов'язаний з парламентською діяльністю: брат заступився за свою дружину, до якої з образами чіплявся директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї був у ногу, є проникаюче поранення", - розповів Урбанський.
За даними видання, конфлікт стався в готелі "Хуторок у Зіни", який належить колишньому голові Білгород-Дністровської РДА Володимиру Зінченку.
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