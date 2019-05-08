На Одещині підстрелили нардепа від БПП

У готелі села Санжейка Одеської області поранили народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Олександра Урбанського.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на голову Одеської облради і брата нардепа Анатолія Урбанського.

Депутата поранили з травматичної зброї в ногу під час конфлікту.

"Стріляли в мого брата. Напад не пов'язаний з парламентською діяльністю: брат заступився за свою дружину, до якої з образами чіплявся директор приватного готелю. Брат приїхав туди з дружиною на запрошення друзів. Постріл з травматичної зброї був у ногу, є проникаюче поранення", - розповів Урбанський.

За даними видання, конфлікт стався в готелі "Хуторок у Зіни", який належить колишньому голові Білгород-Дністровської РДА Володимиру Зінченку.