Військовим ООС збільшили зарплати

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Середа, 8 травня 2019, 11:07

З 1 травня заробітна плата військових Операції об’єднаних сил зросте на 1 тисячу гривень, бійців на лінії зіткнення – на 5 тисяч гривень.

Відповідний указ підписав міністр оборони Степан Полторак, повідомляє прес-служба Міноборони 8 травня.

"Таким чином, мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця-контрактника, який залучений до участі в Операції об’єднаних сил, буде становити на першій лінії – 27,3 тисячі гривень, в інших районах проведення операції – 16,8 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.

Командир взводу на першій лінії з 1 травня отримуватиме від 31,1 тисячі гривень, в інших районах – від 20,6 тисячі гривень, командир батальйону на першій лінії – від 35,5 тисячі гривень, в інших районах – від 25 тисяч гривень.

"Командир бригади, який виконує завдання на лінії бойового зіткнення, отримуватиме мінімальне грошове забезпечення у сумі 42 тисячі гривень, а в інших районах проведення операції – 31,5 тисячі гривень", - додали в Міноборони.

Відзначається, що підвищення відбувається "в плановому порядку" в межах виділених у держбюджеті коштів на утримання Збройних сил.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі зарплати


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