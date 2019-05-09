"ВимкниРосiйське": біля офісу новинної служби "Інтера" провели акцію

Близько 30 активістів громадської ініціативи "ВимкниРосiйське" провели акцію протесту біля офісу компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє новинні програми для телеканалу "Інтер".

Як передає "Інтерфакс-Україна", учасники акції під офісом новинної служби "Інтера" залишили телеканалу символічну "чорну мітку".

Усі фото зі сторінки акції в Facebook

"Ми доносимо дуже чіткий меседж до громадськості: телеканал "Інтер" - це агентура. Відвідуючи його ефіри, приходячи в студію телеканалу, українці легітимізують його діяльність. І цього не повинно бути, і ті, хто має проукраїнську позицію і почує це, нарешті повинні відмовитися відвідувати рупори російської пропаганди", - сказав один з координаторів ініціативи Дмитро Жмайло журналістам у четвер в Києві.

Активісти також залишили наклейки "ВимкниРосiйське" на дверях компанії, потім акція завершилася.

Як повідомляється на сторінці акції в Facebook, приводом до її проведення стала програма до Дня перемоги - концерту "Победа. Одна на всех" та фільму "Ни шагу назад!", серед акторів якого - головний герой російської стрічки "Донбас. Окраїна" – Гела Месхія.

"Фільм профінансований Міністерством культури РФ, підкріплює міф про "братовбивчу війну" на Сході та заборонений до показу в Україні відповідно до статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", - йдеться в повідомленні.

Раніше активісти ініціативи "ВимкниРосійське" звернулись до СБУ з офіційним листом, вимагаючи вжити заходів щодо заборони російського медіапродукту на "Інтері".

У свою чергу директор компанії "

"Я вважаю, що це - псевдоактивісти за проплачені гроші. Залишилось дуже мало грошей після президентських виборів, залишилось би більше - більше б на 20 осіб прийшло. У мене дуже багато проблем, роботи щоб ще звертати увагу на суто проплачені політичні акції", - заявив Пилипець.

"Скільки активістів приходило? А скільки людей дивиться "Інтер?", — додав Пилипець.

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