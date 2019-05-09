"ВимкниРосiйське": біля офісу новинної служби "Інтера" провели акцію

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Четвер, 9 травня 2019, 16:26

Близько 30 активістів громадської ініціативи "ВимкниРосiйське" провели акцію протесту біля офісу компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє новинні програми для телеканалу "Інтер".

Як передає "Інтерфакс-Україна", учасники акції під офісом новинної служби "Інтера" залишили телеканалу символічну "чорну мітку".

 
Усі фото зі сторінки акції в Facebook

"Ми доносимо дуже чіткий меседж до громадськості: телеканал "Інтер" - це агентура. Відвідуючи його ефіри, приходячи в студію телеканалу, українці легітимізують його діяльність. І цього не повинно бути, і ті, хто має проукраїнську позицію і почує це, нарешті повинні відмовитися відвідувати рупори російської пропаганди", - сказав один з координаторів ініціативи Дмитро Жмайло журналістам у четвер в Києві.

 

Активісти також залишили наклейки "ВимкниРосiйське" на дверях компанії, потім акція завершилася.

Як повідомляється на сторінці акції в Facebook, приводом до її проведення стала програма до Дня перемоги - концерту "Победа. Одна на всех" та фільму "Ни шагу назад!", серед акторів якого - головний герой російської стрічки "Донбас. Окраїна" – Гела Месхія.

 

"Фільм профінансований Міністерством культури РФ, підкріплює міф про "братовбивчу війну" на Сході та заборонений до показу в Україні відповідно до статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", - йдеться в повідомленні.

Раніше активісти ініціативи "ВимкниРосійське" звернулись до СБУ з офіційним листом, вимагаючи вжити заходів щодо заборони російського медіапродукту на "Інтері".

У свою чергу директор компанії "Національні інформаційні системи" Олександр Пилипець назвав акцію протесту "Вимкни російське" під офісом проплаченою, пише Hromadske.

"Я вважаю, що це - псевдоактивісти за проплачені гроші. Залишилось дуже мало грошей після президентських виборів, залишилось би більше - більше б на 20 осіб прийшло. У мене дуже багато проблем, роботи щоб ще звертати увагу на суто проплачені політичні акції", - заявив Пилипець. 

"Скільки активістів приходило? А скільки людей дивиться "Інтер?", — додав Пилипець.

Нагадаємо,

  • Власниками телеканалу "Інтер" є Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін.
  • Упродовж останніх років біля офісів телеканалу періодично відбуваються акції з вимогою позбавити ЗМІ ліцензії.
  • 9 травня 2018 року у Києві в будівлю, де розташовується адміністрація телеканалу "Інтер", учасники акції проти концерту на телеканалі до Дня перемоги кинули "коктейль Молотова".  

Українська правда

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Теми: телебачення акції Інтер


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