Під інформаційним департаментом "Інтера" ще один пікет

Активісти ГО "Вільні люди" пікетують офіс "Національних інформаційних систем" із вимогою скасувати концерт "Победа. Одна на всех", що має розпочатися о 20:30 на телеканалі "Інтер".

Як повідомляє Укрінформ, близько півсотні активістів вимагають від власників і продюсерів телеканалу зняти з ефіру концерт і не провокувати суспільний конфлікт.

Двері офісу обклеюють наліпками з написами "Інтер на цвинтар" і "Громадська кампанія "Інтеру - бойкот".

Як пояснюють організатори, офіс "Національних інформаційних систем" є інформаційним департаментом "Інтера", "головним політичним рупором "Інтера" і реваншу в цілому", тому саме тут і було вирішено провести пікет.

Загалом ситуація біля офісу "Національних інформаційних систем" спокійна. Правопорядок забезпечує близько десятка поліцейських.

Водночас Нацкорпус повідомляє, що під офісом телеканалу "Інтер" незадовго до початку скандального концерту стоять 20 патрульних машин поліції.

"20 патрульних машин під офісом "Інтера" чекають судної години для каналу. Але ми діємо в рамках чинного законодавства і надіємось, що здоровий глузд керівництва каналу переможе. Інакше ми залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії за для забезпечення інформаційної безпеки країни", - заявили в Нацкорпусі.

Як повідомлялося, представники Нацкорпусу з ранку середи проводять акцію біля будівлі телеканалу "Інтер". Вони вимагають, щоб з вечірнього концерту до 9 травня були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту на відеофрагменті, що потрапив у мережу Інтернет.

Раніше оприлюднені уривки концерту до Дня перемоги 9 травня, який покаже телеканал "Інтер", викликали критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників", – сказав, зокрема, ведучий Андрій Доманський.

У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення закликали не розколювати суспільство після оприлюднення уривків концерту до Дня перемоги телеканалу "Інтер".