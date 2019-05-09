День перемоги: 700 тисяч учасників акцій, дві справи за "хуліганку"

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Четвер, 9 травня 2019, 16:52

9 травня участь в акціях з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні взяли близько 700 тис. людей. 

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало, пише Інтерфакс-Україна.

Загалом в Україні відбулося понад 1400 масових заходів, найбільш масштабні - у Києві, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

Серед порушень під час акцій зафіксовано використання георгіївських стрічок, символів тоталітарних режимів та хуліганство.

"Зафіксовано дві кримінальні справи за статтею "хуліганство, вчинене групою осіб", одна з них - щодо подій, які сталися вранці 9 травня у Кривому Розі", - повідомив Тракало. 

Також зареєстровано 33 події, пов'язані з використанням забороненої символіки, з них 13 - за використання "георгіївської стрічки", за всіма фактами складено адмінпротоколи. 

Раніше у МВС повідомили, що станом на 14:00 зареєстровано 5 кримінальних проваджень, пов’язаних з використанням забороненої символіки. 

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Теми: 9 травня поліція кримінал


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