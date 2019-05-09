У центрі Києва відновили рух, акції пройшли спокійно – поліція

Акції в центрі Києва у четвер пройшли без суттєвих порушень, рух транспорту в центрі міста відновлено.

Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".

"Біля парку Слави великих провокацій не відбулося, але є в нас три особи, які були доставлені до районного управління поліції. Двоє доставлених, одна жінка запрошена. Складено два адмінпротоколи за використання

забороненої символіки. На теперішній час все спокійно", - повідомив він.

Після складення адмінпротоколів затриманих відпустили.

За словами Крищенка, одна жінка принесла на акцію портрет Йосипа Сталіна, двоє інших були затримані за "георгіївські стрічки". В тому числі, в одному випадку стрічки були на дітях, за що відносно їхніх батьків буде складено адмінпротокол.

За даними поліції, в акції "Безсмертний полк" взяли участь близько 3 тисяч людей.

Крім того, близько 1200 людей взяли участь в акції на Софійській площі, вона також пройшла спокійно.

Водночас, за словами Крищенка, учасників акції "Демократичної сокири" не пропустили до парку Слави разом з учасниками "Безсмертного полку", "щоб не було непередбачуваних наслідків". Згодом, як зазначив керівник поліції Києва, вони не виявили бажання туди йти і розійшлися.

Крищенко зазначив, що рух транспорту в центрі Києва відновлено, однак до кінця дня в центрі міста чергуватимуть посилені патрулі поліції.

Водночас у коментарі Укрінформу Крищенко уточнив, що Олену Бережну не затримували, а запросили до райуправління поліції, після чого відпустили без складання адмінпротоколу.

Разом з тим, як повідомляє Департамент комунікації МВС, станом на 14:00 поліція зареєструвала в Україні 5 кримінальних проваджень, пов’язаних з використанням забороненої символіки.

"Станом на 14:00 9 травня на території держави зареєстровано 33 резонансні події. Найбільше – у Дніпропетровській, Миколаївській областях та місті Києві", - повідомили в МВС.

З них 13 повідомлень стосуються використання "георгіївської стрічки". За ними складені адміністративні протоколи.

За фактом використання іншої забороненої символіки (червоні прапори, символіка серпу та молоту) зареєстровано 15 подій.

За 5 повідомленнями відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 436 КК України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). 4 з них у Дніпропетровській області та 1 – у Одеській.

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