У центрі Києва відновили рух, акції пройшли спокійно – поліція
Акції в центрі Києва у четвер пройшли без суттєвих порушень, рух транспорту в центрі міста відновлено.
Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу, який транслював телеканал "Прямий".
"Біля парку Слави великих провокацій не відбулося, але є в нас три особи, які були доставлені до районного управління поліції. Двоє доставлених, одна жінка запрошена. Складено два адмінпротоколи за використання
забороненої символіки. На теперішній час все спокійно", - повідомив він.
Після складення адмінпротоколів затриманих відпустили.
За словами Крищенка, одна жінка принесла на акцію портрет Йосипа Сталіна, двоє інших були затримані за "георгіївські стрічки". В тому числі, в одному випадку стрічки були на дітях, за що відносно їхніх батьків буде складено адмінпротокол.
За даними поліції, в акції "Безсмертний полк" взяли участь близько 3 тисяч людей.
Крім того, близько 1200 людей взяли участь в акції на Софійській площі, вона також пройшла спокійно.
Водночас, за словами Крищенка, учасників акції "Демократичної сокири" не пропустили до парку Слави разом з учасниками "Безсмертного полку", "щоб не було непередбачуваних наслідків". Згодом, як зазначив керівник поліції Києва, вони не виявили бажання туди йти і розійшлися.
Крищенко зазначив, що рух транспорту в центрі Києва відновлено, однак до кінця дня в центрі міста чергуватимуть посилені патрулі поліції.
Водночас у коментарі Укрінформу Крищенко уточнив, що Олену Бережну не затримували, а запросили до райуправління поліції, після чого відпустили без складання адмінпротоколу.
Разом з тим, як повідомляє Департамент комунікації МВС, станом на 14:00 поліція зареєструвала в Україні 5 кримінальних проваджень, пов’язаних з використанням забороненої символіки.
"Станом на 14:00 9 травня на території держави зареєстровано 33 резонансні події. Найбільше – у Дніпропетровській, Миколаївській областях та місті Києві", - повідомили в МВС.
З них 13 повідомлень стосуються використання "георгіївської стрічки". За ними складені адміністративні протоколи.
За фактом використання іншої забороненої символіки (червоні прапори, символіка серпу та молоту) зареєстровано 15 подій.
За 5 повідомленнями відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 436 КК України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). 4 з них у Дніпропетровській області та 1 – у Одеській.
Нагадаємо:
- У четвер у Києві пройшов ряд акцій до Дня перемоги. Перед акцією "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" ("Безсмертний полк") затримали Олену Бережну – матір загиблої депутатки від Партії регіонів Ірини Бережної.
- Паралельної з цією акцією на площі Слави відбувалася альтернативна акція "Безсмертний Грут". Учасників розділяв кордон поліції.
- Окрім того, на Софійській площі відбулася акція, організована Радикальною партією Олега Ляшка.
- З 5 ранку ряд вулиць у центрі Києва були закриті для руху транспорту.
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