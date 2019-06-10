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Глава МВФ назвала торгові конфлікти головною загрозою для світової економіки

Понеділок, 10 червня 2019, 03:19

Існуючі торговельні конфлікти становлять основну загрозу для зростання світової економіки.

З такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершенні саміту "великої двадцятки" (G20) в японському місті Фукуока, пише DW.

У зустрічі брали участь міністри фінансів і глави центробанків країн-членів G20.

За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може привести до зниження світового ВВП на 0,5 відсотка (або 455 млрд доларів) в 2020 році. Дозвіл існуючих торговельних суперечок слід зробити пріоритетним завданням, підкреслила Лагард.

Крім того, глава МВФ віднесла до погроз для зростання світової економіки низькі процентні ставки. Незважаючи на "обережні ознаки стабілізації", які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки, що розвиваються, як і раніше "уразливі для раптових змін у фінансових умовах", йдеться в заяві Лагард.

Торговий конфлікт між Вашингтоном і Пекіном загострився в травні 2019 року, коли після невдалих переговорів президент США Дональд Трамп пригрозив підняти мита на товари з КНР до 25 відсотків. Надії на врегулювання спору тепер пов'язані із зустріччю Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка повинна відбутися в японській Осаці в кінці червня.

Теми: МВФКитайСША
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